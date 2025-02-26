П’ятеро людей врятовані з будинку, що спалахнув після атаки на Харків (фото, відео)

Уночі 26 лютого у Харкові після атаки дронів розпочалася пожежа в дев’ятиповерховому будинку в Київському районі. Двом мешканцям знадобилася меддопомога.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини.

Вогонь охопив 50 кв. м на другому поверсі будинку. Співробітники ДСНС, Нацполіції, медики та волонтери врятували п’ятьох мешканців. За попередніми даними, постраждали дві людини.

До ліквідації наслідків удару було залучено 35 рятувальників та сім одиниць техніки.

“Психологи ДСНС надавали допомогу людям. На місці події розгорнуто автобус швидкого реагування Харківської міської ради для надання допомоги мешканцям будинку”, – йдеться в повідомленні.