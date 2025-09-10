        Суспільство

        П’ятеро цивільних постраждали через удар FPV-дрона по авто на Харківщині

        Галина Шподарева
        10 Вересня 2025 12:55
        читать на русском →
        Знищений дроном автомобіль на Харківщині / Фото: Поліція Харківщини
        Знищений дроном автомобіль на Харківщині / Фото: Поліція Харківщини

        Сьогодні, 10 вересня, у селі Благодатівка Купʼянського району Харківської області російські військові атакували FPV-дроном ВАЗ 2101, в якому перебували цивільні. Постраждали п’ятеро людей.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        Реклама
        Реклама

        “Унаслідок атаки постраждали п’ятеро місцевих мешканців, які перебували в авто. Поранення та опіки різного ступеня отримали чоловіки 67 та 57 років, а також жінки віком 64, 63 і 55 років”, — йдеться в повідомленні.

        Усіх постраждалих доставлено до медичного закладу.

        Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ — воєнні злочини.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини