П’ятеро цивільних постраждали через удар FPV-дрона по авто на Харківщині

Сьогодні, 10 вересня, у селі Благодатівка Купʼянського району Харківської області російські військові атакували FPV-дроном ВАЗ 2101, в якому перебували цивільні. Постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

“Унаслідок атаки постраждали п’ятеро місцевих мешканців, які перебували в авто. Поранення та опіки різного ступеня отримали чоловіки 67 та 57 років, а також жінки віком 64, 63 і 55 років”, — йдеться в повідомленні.

Усіх постраждалих доставлено до медичного закладу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ — воєнні злочини.