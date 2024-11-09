Кримінал

П’ятеро чоловіків намагалися перетнути Тису на двомісному човні, але прикордонники були напоготові
9 Листопада 2024 14:32
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ухилянти
П’ятеро “ухилянтів” намагалися переплисти Тису у гумовому човні / Фото ДПСУ

П’ятьох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути державний кордон, затримали прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону. Переправники пообіцяли їм безпечний перехід, але реальність виявилася іншою.

Як повідомили в ДПСУ, під час вечірнього патрулювання прикордонний наряд помітив групу осіб, які швидко рухалися в напрямку кордону з Угорщиною. Коли прикордонники наблизилися, чоловіки намагалися сісти в двомісний гумовий човен. Деякі з них, розуміючи, що місця недостатньо, вирішили переплисти річку самостійно.

Прикордонники допомогли витягти чоловіків із води та доставили їх до підрозділу, де ті змогли зігрітися та висушити одяг. Серед затриманих виявилися жителі Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської та Закарпатської областей.

Під час розслідування з’ясувалося, що за допомогу в перетині кордону кожен із затриманих заплатив від 8 до 11 тисяч доларів США. Переправники запевнили чоловіків у безпечності маршруту, але після отримання коштів повідомили, що потрібно буде перепливати Тису на невеликому гумовому човні.

На затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Триває встановлення осіб, причетних до організації цієї переправи.


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