П’ять днів без світла: у Дніпрі люди на знак протесту перекрили вулицю

У Дніпрі в Чечелівському районі люди перекрили вулицю Робочу через відсутність електроенергії після російської атаки 30 серпня. Люди скаржаться, що світло дають лише на кілька годин, тому вони вийшли на протест, щоб привернути увагу до проблеми.

Про це повідомляє Суспільне Дніпро.

Люди зазначають, що після атаки РФ у ніч проти 30 серпня у них немає світла. Електрику, за словами жителів, дають максимум на шість годин впродовж дня. Містяни звернулися до компанії-постачальника електроенергії, але там зазначили, що тривають ремонти, не уточнюючи терміни завершення робіт.

Через перекриття дороги утворився затор в обидва боки вулиці, зупинились трамваї та тролейбуси. На місці працювали правоохоронці.

Люди перекрили вулицю Робочу у Дніпрі / Фото: Суспільне Дніпро

До протестувальників приїхав заступник голови Центральної адміністрації міськради Кирило Садовников, який запропонував створити робочу групу та вирішувати питання з відсутності електроенергії в міськраді.

Як розповіла місцева жителька Катерина, після зустрічі з посадовцем було створено ініціативну групу, яка зустрінеться з представниками міської ради.

“Сказав, зустріч буде найближчим часом, він передасть наші контактні телефони. Але обіцяти ніхто нічого не може, тому що це приватна компанія. І насправді міська влада не має на неї такого впливу. То, мабуть, вже більш на державному рівні, “Укренерго”. Але треба пробувати, треба щось робити, неможливо жити в таких умовах. Якщо не буде зустрічі протягом декількох днів, ми знову всі вийдемо”, — повідомили містянка.