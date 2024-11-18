П’яний водій вбив трьох жінок, в’їхавши в зупинку у Хмельницькому

У Хмельницькому внаслідок дій нетверезого водія загинуло троє людей, коли він в’їхав у зупинку громадського транспорту.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області

ДТП сталася о 07:20 18 листопада на зупинці на вулиці Зарічанській, 9. Водій автомобіля “BMW X6”, рухаючись по Зарічанській, спершу зіткнувся з автомобілями “Skoda Octavia” та “Mazda”, а потім в’їхав у зупинку громадського транспорту.

В результаті аварії троє жінок (60, 56 та 53 років), які знаходилися на зупинці, загинули від отриманих травм.

Водій був затриманий на місці події, з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що призвело до загибелі кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення від 7 до 12 років.