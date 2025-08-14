        Суспільство

        П’яні українські залізничники в’їхали до Польщі на тепловозі

        Федір Олексієв
        14 Серпня 2025 21:34
        читать на русском →
        Прикордонник оглядає поїзд / Фото: Прикордонна служба Польщі
        Прикордонник оглядає поїзд / Фото: Прикордонна служба Польщі

        На прикордонній залізничній станції Дорогуськ у Польщі затримали двох українських залізничників, які заїхали до країни у стані алкогольного сп’яніння.

        Про це повідомила польська Прикордонна служба.

        Реклама
        Реклама

        Інцидент стався вночі з 11 на 12 серпня. Після перетину кордону з України поїзд замість заїзду в зону контролю зупинився на залізничному переїзді. Прикордонники відчули запах алкоголю від машиніста та його помічника, а алкотестер підтвердив їх підозри.

        У 34-річного машиніста виявили майже 2 проміле алкоголю, у 31-річного помічника — понад 2 проміле.

        Потяг зупинили, а обох громадян України затримали та помістили до слідчого ізолятора. Польська поліція висуне їм звинувачення за керування тепловозом із вантажними вагонами у нетверезому стані.

        Після завершення процесуальних дій Прикордонна служба наказала чоловікам залишити територію держави та заборонила їм повторний в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони протягом п’яти років.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини