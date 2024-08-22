Політика

Путін звинуватив Україну у спробі завдати ударів по Курській АЕС
22 Серпня 2024 15:21
читать на русском →
курська операція, путін
Володимир Путін / Скриншот з відео

Президент РФ Володимир Путін звинувачує Україну у спробі завдати ударів по Курській АЕС уночі проти 22 серпня.

Про це він заявив під час зустрічі з губернаторами прикордонних регіонів РФ.

“Противник намагався сьогодні завдавати вночі ударів по [Курській] атомній електростанції. Міжнародне агентство з атомної енергії поінформовано, вони обіцяють самі приїхати, надіслати фахівців для оцінки ситуації. Сподіваюся, що врешті-решт це буде з їхнього боку зроблено”, – заявив Путін.

Глава Курської області Олексій Смирнов, відповідаючи на запитання Путіна, повідомив, що на Курській АЕС “стабільна ситуація”, на станції “все працює в штатному режимі”.

Ніяких підтверджень, що ЗСУ намагалися атакувати Курську АЕС, немає. У Курській області ввечері 21 серпня і вночі 22 серпня чотири рази оголошували про небезпеку ракетного удару, випливає з повідомлень Олексія Смирнова в його телеграм-каналі. За словами глави регіону, ввечері сили ППО збили одну ракету, вночі – дві ракети і один безпілотник. У той час міноборони РФ повідомляло тільки про те, що ППО збили в Курській області один дрон.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
22 Серпня 2024 15:36

Вбивство Ірини Фаріон: поліція знайшла пістолет під час обшуків
22 Серпня 2024 16:38

У поліції попередили про загрозу ракетних ударів 23 та 24 серпня
22 Серпня 2024 13:36

СБУ оголосила підозру настоятелю храму УПЦ (МП) з Луганщини, який продавав ювелірні вироби до РФ
22 Серпня 2024 12:47

СБУ спільно з ССО вдарили по аеродрому “Маринівка” у Волгоградській області вночі 22 серпня
22 Серпня 2024 12:15

22 серпня сили ППО збили 2 “Шахеди”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки