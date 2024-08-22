Путін звинуватив Україну у спробі завдати ударів по Курській АЕС

Президент РФ Володимир Путін звинувачує Україну у спробі завдати ударів по Курській АЕС уночі проти 22 серпня.

Про це він заявив під час зустрічі з губернаторами прикордонних регіонів РФ.

“Противник намагався сьогодні завдавати вночі ударів по [Курській] атомній електростанції. Міжнародне агентство з атомної енергії поінформовано, вони обіцяють самі приїхати, надіслати фахівців для оцінки ситуації. Сподіваюся, що врешті-решт це буде з їхнього боку зроблено”, – заявив Путін.

Глава Курської області Олексій Смирнов, відповідаючи на запитання Путіна, повідомив, що на Курській АЕС “стабільна ситуація”, на станції “все працює в штатному режимі”.

Ніяких підтверджень, що ЗСУ намагалися атакувати Курську АЕС, немає. У Курській області ввечері 21 серпня і вночі 22 серпня чотири рази оголошували про небезпеку ракетного удару, випливає з повідомлень Олексія Смирнова в його телеграм-каналі. За словами глави регіону, ввечері сили ППО збили одну ракету, вночі – дві ракети і один безпілотник. У той час міноборони РФ повідомляло тільки про те, що ППО збили в Курській області один дрон.