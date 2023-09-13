Політика

Путін зустрівся з Кім Чен Ином 

13 Вересня 2023 08:26
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Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з північнокорейським колегою Кім Чен Ином на космодромі “Восточный” на Далекому сході РФ для переговорів. 

Про це повідомляє РИА Новости.

Кім Чен Ин прибув на поїзді на залізничну станцію космодрому “Восточный” у Приамур’ї.

Путін зустрів Кім Чен Ина на космодромі “Восточный”. Церемонія зустрічі відбулася біля головного входу в монтажно-випробувальний корпус ракет-носіїв.

“Я дуже радий вас бачити”, – привітав Путін лідера КНДР. Кім Чен Ин подякував за теплий прийом.


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