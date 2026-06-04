Путін зробив серію заяв про Україну, переговори та “Орєшнік”

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова до мирного врегулювання війни проти України на основі домовленостей, досягнутих в Анкориджі, та стверджує, що швидке завершення конфлікту залежить нібито від готовності Києва погодитися на компроміси. Також російський лідер не виключив майбутнього повномасштабного застосування ракети «Орєшнік».

Про це Путін сказав під час зустрічі з керівниками провідних світових інформаційних агентств у Санкт-Петербурзі, повідомляють розЗМІ.

За словами Путіна, Москва «готова і хоче домовитися з Україною мирними засобами» та готова до компромісів, які, як стверджує Кремль, були узгоджені під час переговорів в Анкориджі.

Реклама

Реклама

Путін заявив, що у разі згоди Києва на такі компроміси війна може завершитися найближчим часом.

Водночас він повторив свої твердження про те, що українське керівництво нібито не зацікавлене у припиненні бойових дій через внутрішньополітичні причини.

Окремо російський лідер порушив питання легітимності української влади та необхідності підписання майбутніх домовленостей із «легітимним представником» України. При цьому він зазначив, що залежно від характеру документів їх можуть підписувати як президент України, так і голова Верховної Ради.

Також Путін вкотре заявив про важливість проведення виборів в Україні.

Значну частину виступу диктатор присвятив новітній російській ракеті «Орєшнік». За його словами, Росія поки не застосовувала її у повному бойовому форматі.

Путін стверджує, що попередній удар «Орешником» по Україні був здійснений по об’єкту, який він назвав «сараєм», щоб перевірити роботу окремих елементів ракети та оцінити результати ураження.

Водночас він не виключив ухвалення рішень щодо повномасштабного застосування цієї зброї в майбутньому, зокрема по цілях, розташованих поблизу міської забудови.

Путін також заявив, що Європейський Союз міг би сприяти врегулюванню війни, переконавши Київ погодитися на компроміси замість постачання озброєння Україні.

Крім того, Путін висловив занепокоєння через, за його словами, перетворення Євросоюзу на військовий блок, але додав, що Росія не заперечує проти євроінтеграції України.

Під час зустрічі він також заявив, що пропозиції президента США Дональда Трампа щодо України можуть стати основою майбутніх мирних домовленостей, і висловив думку, що врегулювання конфлікту виявилося складнішим, ніж очікував американський лідер.