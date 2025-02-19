Путін зробив гучну заяву про прорив українського кордону на Курщині: що сталося насправді

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін зробив заяву щодо прориву росармією кордону з Україною в Курській області. За даними Центру протидії дезінформації, йдеться про єдину ДРГ, яку вже знищено.

Про це ЦПД повідомив у Telegram.

“Російські війська годину тому перейшли лінію держкордону з Україною в Курській області”, – сказав воєнний злочинець.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що слова Путіна про перетин російськими військами кордону з Україною в Курській області та початок широкомасштабного наступу не відповідають дійсності.

“Центр верифікував цю інформацію в Силах оборони України, де повідомили, що насправді була спроба заходу російської ДРГ на територію України. Ця ДРГ знищена”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією ЦПД, наразі на території Курщини немає військ РФ, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 на Курському напрямку українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 12 боєзіткнень. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб по населених пунктах та позиціям Сил оборони, крім того, здійснив 296 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.