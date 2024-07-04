Політика

Путін знову спекулює на темі мирних переговорів
4 Липня 2024 18:55
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війна, путін
Володимир Путін виступає на пресконференції за підсумками саміту ШОС / Фото: Sputnik

Кремлівський керманич Володимир Путін заявив, що припинення вогню на фронті неможливе до початку мирних перемовин з Україною.

Про це він сказав 4 липня на пресконференції після саміту Шанхайської організації співробітництва у Казахстані.

Також він згадав про “Стамбульські домовленості” і сказав, що вони залишаються “на столі” й можуть стати основою перемовин.

Також Путін сказав про незаконність теперішньої української влади і вважає, що “в умовах узурпації влади в Україні звертатися до Верховної ради безглуздо”.


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