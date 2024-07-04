Путін знову спекулює на темі мирних переговорів

Кремлівський керманич Володимир Путін заявив, що припинення вогню на фронті неможливе до початку мирних перемовин з Україною.

Про це він сказав 4 липня на пресконференції після саміту Шанхайської організації співробітництва у Казахстані.

Також він згадав про “Стамбульські домовленості” і сказав, що вони залишаються “на столі” й можуть стати основою перемовин.

Також Путін сказав про незаконність теперішньої української влади і вважає, що “в умовах узурпації влади в Україні звертатися до Верховної ради безглуздо”.