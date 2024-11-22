Путін знову намагається лякати всіх “Орєшніком”

21 листопада під час наради з керівництвом Міноборони Росії, військово-промислового комплексу та розробниками ракетних озброєнь, президент Росії Володимир Путін повідомив про успішне випробування нової ракетної системи “Орєшнік”.

Путін запевнив, що в Росії є достатній запас таких систем, готових до застосування. Окрім того, він анонсував продовження випробувань ракет, у тому числі в бойових умовах, “залежно від обстановки та загроз безпеці РФ”.

Російський лідер наголосив, що “Орєшнік” не є модернізацією старих радянських ракетних систем, а була розроблена на основі новітніх російських технологій.