Політика

Путін змінює ядерную доктрину РФ
25 Вересня 2024 20:26
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путін, ядерна зброя
Ракетнй комплекс "Ярс" / Фото з відкритих джерел

Російський президент Володимир Путін провів нараду Ради безпеки щодо ядерного стримування. Він запропонував “скорегувати” підходи до застосування ядерних сил.

Серед цих “уточнень” Путін назвав:

  • розширення категорії держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування, а також військових загроз, для нейтралізації яких виконуються “заходи ядерного стримування”;
  • агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на РФ;
  • РФ може застосувати ядерну зброю в разі агресії проти Росії і Білорусі як учасника Союзної Держави, зокрема “якщо противник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу нашому суверенітету”.

Крім того, повідомив Путін, у рамках змін буде зафіксовано умови переходу РФ до застосування ядерної зброї.

“Будемо розглядати таку можливість при отриманні достовірної інформації про масований старт засобів повітряно-космічного нападу та перетин ними нашого державного кордону. Маю на увазі літаки стратегічної і тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати”,  – сказав він.

Усі запропоновані “уточнення” Путін назвав “глибоко вивіреними і відповідними сучасним військовим загрозам і ризикам”.


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