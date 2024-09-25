Путін змінює ядерную доктрину РФ

Російський президент Володимир Путін провів нараду Ради безпеки щодо ядерного стримування. Він запропонував “скорегувати” підходи до застосування ядерних сил.

Серед цих “уточнень” Путін назвав:

розширення категорії держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування, а також військових загроз, для нейтралізації яких виконуються “заходи ядерного стримування”;

агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на РФ;

РФ може застосувати ядерну зброю в разі агресії проти Росії і Білорусі як учасника Союзної Держави, зокрема “якщо противник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу нашому суверенітету”.

Крім того, повідомив Путін, у рамках змін буде зафіксовано умови переходу РФ до застосування ядерної зброї.

“Будемо розглядати таку можливість при отриманні достовірної інформації про масований старт засобів повітряно-космічного нападу та перетин ними нашого державного кордону. Маю на увазі літаки стратегічної і тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати”, – сказав він.

Усі запропоновані “уточнення” Путін назвав “глибоко вивіреними і відповідними сучасним військовим загрозам і ризикам”.