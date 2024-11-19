Путін змінює ядерну стратегію РФ після дозволу США щодо бити вглиб РФ

19 листопада правитель Росії Володимир Путін затвердив нову редакцію ядерної доктрини країни після того, як Білий дім дозволив Україні використовувати далекобійні ракети для ударів по території Росії. Документом передбачено можливість застосування ядерної зброї у разі запуску балістичних ракет.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Підписаний Путіним указ зазначає, що так звана “агресія” проти Росії та її союзників, навіть з боку держави без ядерної зброї, але за підтримки ядерної країни, буде розцінюватися як спільний напад.

У документі підкреслюється, що РФ може використати ядерну зброю у випадку “критичної загрози” для суверенітету та територіальної цілісності Росії та Білорусі.

Застосування ядерної зброї можливе за умов, серед яких є запуск балістичних ракет у бік Росії. Рішення про використання ядерного арсеналу приймається лідером Кремля.

Доктрина також стверджує, що готовність Росії до застосування ядерної зброї має забезпечувати стримування противників.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що використання українськими ЗС неядерних ракет західного виробництва проти РФ за новою доктриною може призвести до ядерної відповіді.