Суспільство

Путін змінює ядерну стратегію РФ після дозволу США щодо бити вглиб РФ
19 Листопада 2024 10:54
читать на русском →
путін, ядерна зброя
Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

19 листопада правитель Росії Володимир Путін затвердив нову редакцію ядерної доктрини країни після того, як Білий дім дозволив Україні використовувати далекобійні ракети для ударів по території Росії. Документом передбачено можливість застосування ядерної зброї у разі запуску балістичних ракет.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Підписаний Путіним указ зазначає, що так звана “агресія” проти Росії та її союзників, навіть з боку держави без ядерної зброї, але за підтримки ядерної країни, буде розцінюватися як спільний напад.

У документі підкреслюється, що РФ може використати ядерну зброю у випадку “критичної загрози” для суверенітету та територіальної цілісності Росії та Білорусі.

Застосування ядерної зброї можливе за умов, серед яких є запуск балістичних ракет у бік Росії. Рішення про використання ядерного арсеналу приймається лідером Кремля.

Доктрина також стверджує, що готовність Росії до застосування ядерної зброї має забезпечувати стримування противників.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що використання українськими ЗС неядерних ракет західного виробництва проти РФ за новою доктриною може призвести до ядерної відповіді.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
19 Листопада 2024 11:25

Атака на Глухів Сумської області: кількість загиблих зросла до 10
19 Листопада 2024 10:25

“Україні потрібно більше зброї та рішучих союзників”, – Шмигаль прокоментував удар по Глухову
19 Листопада 2024 09:48

Вашингтон не коментує повідомлень про дозвіл Україні атакувати вглиб РФ
19 Листопада 2024 09:29

Сили ППО знищили 51 ворожий дрон
19 Листопада 2024 08:35

Удар по гуртожитку у Глухові на Сумщині: 6 людей загинуло,серед них дитина 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
усі думки