Путін заявив, що переговори з Україною можливі

Володимир Путін заявив, що РФ погодилась би на переговори з Україною, але на основі “документів” узгоджених у Стамбулі в 2022 році.

Про це Путін заявив під час виступу 5 вересня.

“Чи готові ми з ними вести переговори? Ми ніколи не відмовлялися від цього, але не на основі якихось ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були узгоджені та фактично парафовані в Стамбулі”.

Правитель окупантів заявив, що посередником у потенційних переговорах могли би бути Китай, Бразилія, Індія. Він заявив, що у нього з представниками цих країн “довірливі” відносини.