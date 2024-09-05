Політика

Путін заявив, що переговори з Україною можливі
5 Вересня 2024 11:46
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переговори, путін, рф, україна
Володимир Путін / BBC

Володимир Путін заявив, що РФ погодилась би на переговори з Україною, але на основі “документів” узгоджених у Стамбулі в 2022 році.

Про це Путін заявив під час виступу 5 вересня.

“Чи готові ми з ними вести переговори? Ми ніколи не відмовлялися від цього, але не на основі якихось ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були узгоджені та фактично парафовані в Стамбулі”.

Правитель окупантів заявив, що посередником у потенційних переговорах могли би бути Китай, Бразилія, Індія. Він заявив, що у нього з представниками цих країн “довірливі” відносини.


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