Путін заявив, що не бачить сенсу в прямих контактах із Зеленським

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не бачить сенсу в прямих переговорах із президентом України Володимиром Зеленським, однак нібито готовий до них і вважає Москву “найкращим місцем” для зустрічі.

Про це пише пропагандистське агентство ТАСС.

За словами Путіна, зараз із ключових питань “домовитися із Зеленським неможливо”. Водночас він заявив, що Росія нібито “гарантує безпеку” президенту України в Москві.

Також він вчергове пригрозив, що у випадку появи іноземних військових в Україні вони стануть “законними цілями” для армії РФ.

Водночас він додав, що “у разі досягнення довгострокового миру в Україні іноземні війська втратять сенс”.