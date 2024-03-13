Політика

Путін заявив, що готовий до переговорів: є одна умова

13 Березня 2024 08:39
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путін, переговори
Володимир Путін / Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор Росія нібито готова до мирного вирішення розв’язаної нею війни в Україні, але тільки з урахуванням захоплених нею територій і з гарантами для Москви.

Про це повідомив Путін в інтерв’ю для “России 1” і РИА Новости, RT, Російська служба ВВС, передає УП.

“Чи готові ми до переговорів? Так, готові, але тільки готові на переговори, не засновані на якихось хотєлках після застосування психотропних засобів, а засновані на тих реаліях, які склалися, як у таких випадках кажуть, на землі”.

Він додав, що “можливі переговори − це не пауза для переозброєння Києва, а серйозна розмова з гарантіями безпеки для Москви”

Путін зазначив, що він знає ті “морквини, які йому збираються показувати”, щоб переконати, що момент для переговорів настав.

“Зараз ніс у кокаїні, так? Але не важливо, з такими простіше. А з розумними складніше, вони небезпечніші, тому що вони впливають на свідомість суспільства, зокрема й нашого. Вони будуть викидати всякі свої хотєлки під виглядом морквини для нас”.


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