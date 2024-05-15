Політика

Путін заявив про готовність до мирних переговорів, але є проблема

15 Травня 2024 09:29
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путін, переговори
Володимир Путін / Getty Images

Головною проблемою початку мирних переговорів на думку керівництва РФ є надійність гарантій та нібито бажання Заходу «покарати» країну-агресорку. 

Про це Володимир Путін заявив в інтерв’ю китайському інформагентству Сіньхуа.

Путін наголосив, що Росія нібито хоче стійкого і справедливого врегулювання конфлікту мирними засобами, але, додав він, переговори мають враховувати й інтереси РФ.

«Головна проблема − це якраз надійність будь-яких гарантій, тому що ми маємо справу з державами, правлячі кола яких віддають перевагу світоустрою не на основі міжнародного права, а «порядку, заснованому на правилах», про які вони постійно говорять, але яких ніхто не бачив, з якими ніхто не погоджувався і які, судячи з усього, змінюються залежно від поточної політичної кон’юнктури та інтересів тих, хто їх придумує», − повідомив диктатор.

Президент Росії також похвалив пропозиції Китаю щодо врегулювання війни, але при цьому поскаржився, що вони нібито «не знаходять підтримки ні в Україні, ні в її західних покровителів».

«Вони не готові до рівноправного, чесного і відкритого діалогу, що ґрунтується на взаємній повазі та врахуванні інтересів одна одної… Натомість західні еліти наполегливо намагаються «покарати» Росію, ізолювати й послабити її, постачають київській владі гроші та зброю. Ввели проти нашої країни майже 16 тисяч односторонніх нелегітимних санкцій. Погрожують розчленувати нашу країну. Незаконно намагаються привласнити наші закордонні активи. Закривають очі на відродження нацизму, на проведення Україною на нашій території терористичних актів», − поскаржився диктатор.


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