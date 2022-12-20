Політика

Путін закликав спецслужби “виявляти зрадників”

20 Грудня 2022 09:43
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Російський президент Володимир Путін закликав спецслужби “жорстко припиняти дії закордонних спецслужб, оперативно виявляти зрадників, шпигунів та диверсантів”.

У відеозверненні з нагоди Дня працівника органів безпеки Путін також назвав ключові напрямки для роботи спецслужб – боротьба з тероризмом, екстремізмом та захист кордонів. Путін також наголосив на підрозділах органів безпеки, які почали діяти в анексованих регіонах України.

“Так, вам зараз важко: обстановка у Донецькій та Луганській народних республіках, у Херсонській та Запорізькій областях вкрай складна”, – сказав він і пообіцяв надати спецслужбам на анексованих територіях нову техніку, озброєння та “досвідчені кадри”.

Рік тому Путін у привітанні також наголошував на необхідності боротьби з тероризмом та екстремізмом. Однак до війни вони, мабуть, із протидією акціям протесту. Зокрема, російський президент просив спецслужби “не допускати залучення людей, особливо молодих, до протизаконної антидержавної діяльності”.

У 2020 році, окрім традиційної боротьби з екстремізмом та тероризмом, Путін згадував необхідність “протистояти будь-яким спробам переписати історію, у тому числі замовчувати або спотворювати роль вітчизняних спецслужб у розгромі нацизму, загалом у забезпеченні національної безпеки, національних інтересів нашої країни”.


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