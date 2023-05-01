Путін з початку війни 17 разів змінив командувачів в Україні

Фіаско переможного бліцкригу, на який розраховував Кремль, починаючи вторгнення в Україну, призвело до хаосу в управлінській структурі російської армії, пише The Moscow Times.

З початку війни президент РФ Володимир Путін щонайменше 17 разів змінював високопоставлених командувачів військ — від усього угрупування до військових округів та керівництва окремих родів військ, підрахували експерти Американського інституту вивчення війни (ISW).

Хаотичні метання Путіна, який, не маючи військового досвіду, почав брати пряму участь у військовому плануванні і одного за іншим звільняв генералів, які не приносили перемогу, «розкололи» і «дезорганізували» командні структури армії, зазначає ISW: в результаті її можливості проводити «цілісну» кампанію виявили підірвані.

За підрахунками експертів, за 14 місяців війни Путін чотири рази змінив командувача Західного військового округу: спочатку це був Олександр Журавльов, у червні минулого року його змінив Андрій Сичовий, через два місяці цю посаду обійняв Роман Бердников. У жовтні його змінив Сергій Кузовлєв, який також протримався лише два місяці: наприкінці грудня посаду віддали Євгену Никифорову.

Командувача Східного військового округу (ВВО) Путін змінював тричі: у травні минулого року у відставку було відправлено Олександра Чайко, який керував невдалою спробою взяти Київ. На його місце прийшов Геннадій Жидко, якого змінив Рустам Мурадов. Останній був звільнений у березні після провального наступу на Вугледар, де на мінних полях було ліквідовано дві елітні бригади морської піхоти.

Командувачі Південного та Центрального військових округів, за підрахунками ISW, змінювалися двічі. Наразі ПВО керує Сергій Кузовлєв, а ЦВО — Андрій Мордвічов.

Тричі Путін змінював командувача Повітряно-десантними військами, причому двічі — на одну й ту саму людину. Михайло Теплинський у червні обійняв цю посаду після відставки Андрія Сердюкова, потім імовірно втратив її в січні, після чого був поновлений на посаді.

Командувача усім угрупуванням в Україні Путін змінив як мінімум тричі, причому, хто саме очолював вторгнення в перші тижні, так і залишилося незрозумілим, зазначає ISW. Ймовірно, російський президент хотів приписати собі заслуги «за драматичну перемогу, на яку чекав», вважають експерти.

З квітня минулого року російським угрупованням керував Олександр Дворніков, через два місяці його змінив Геннадій Жидко, якого було звільнено у жовтні — невдовзі після здачі Харківської області.

Призначений на його місце Сергій Суровікін, який відзначився масованими ракетними ударами по енергоінфраструктурі, був звільнений у січні. На його місце прийшов голова Генштабу Валерій Герасимов, якому, як зазначає ISW, вдалося переконати Путіна в неефективності ПВК «Вагнер», яка набула відкритого конфлікту з генералами Міноборони.

Відставки та призначення у російській армії відбуваються в режимі секретності, і це навмисна політика, вважають в ISW. “Ситуація дика”, – каже джерело The Moscow Times, близьке до Міноборони: командири угруповань і фронтів були більш відомі під час Великої Вітчизняної війни, ніж зараз.

“Це в тому числі свідчить про стиль управління і не тільки російською армією, а й іншими сферами”, – говорить він.