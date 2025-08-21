Путін вимагає від України віддати Донбас, відмовитися від НАТО та не розміщувати західні війська, — Reuters

Російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна віддала Росії весь Донбас, відмовилася від прагнень вступу до НАТО, залишалася нейтральною та не допускала перебування західних військ у країні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Російський президент зустрівся з Дональдом Трампом в Алясці у п’ятницю на першому за більш ніж чотири роки саміті Росія-США і майже весь тригодинний закритий діалог вони присвятили обговоренню того, як може виглядати компроміс щодо України, повідомили джерела, які просили анонімності через чутливість теми.

Виступаючи після цього поруч із Трампом, Путін сказав, що зустріч, сподівається, відкриє шлях до миру в Україні, — але жоден із лідерів не розкрив деталей того, що обговорювалося.

У найбільш детальному на сьогодні російському викладі пропозиції Путіна на саміті вдалося окреслити контури того, що Кремль хотів би бачити як можливу мирну угоду для завершення війни, яка призвела до загибелі та поранень сотень тисяч людей.

По суті, за словами російських джерел, Путін пішов на компроміс щодо територіальних вимог, які він висунув у червні 2024 року, коли вимагав від Києва віддати всі чотири області, які Москва вважає частиною Росії: Донецьку і Луганську на сході України — які складають Донбас — а також Херсонську і Запорізьку на півдні.

Київ відкинув ці умови як такі, що дорівнюють капітуляції.

У своїй новій пропозиції російський президент наполягає на тому, щоб Україна повністю вийшла з тих частин Донбасу, які вона ще контролює, повідомили три джерела. В обмін на це Москва зупинила б нинішню лінію фронту в Запорізькій і Херсонській областях, додали вони.

За оцінками США та на основі відкритих даних, Росія контролює близько 88% Донбасу та 73% Запорізької й Херсонської областей.

Москва також готова віддати невеликі частини Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей України, які вона контролює, у межах можливої угоди.

Путін також дотримується своїх попередніх вимог, щоб Україна відмовилася від планів щодо НАТО і щоб альянс під проводом США надав юридично зобов’язуючу гарантію не розширюватися далі на схід, а також щодо обмежень для української армії та домовленості про те, що жодні західні війська не будуть розміщені на території України в ролі миротворців, додали джерела.

Президент Володимир Зеленський неодноразово відкидав ідею відмови від міжнародно визнаних українських територій у межах угоди й заявляв, що індустріальний Донбас є фортецею, яка стримує російський наступ углиб України.

“Якщо ми говоримо про простий відхід зі сходу — ми не можемо цього зробити. Це питання виживання нашої країни, яке стосується найсильніших оборонних рубежів”, — сказав Зеленський.