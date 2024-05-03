Політика

Путін відчуває “параноїдальний страх” , що Захід обмежить владу Росії у світі

3 Травня 2024 10:57
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Володимир Путін / Getty Images

Рішення витрачати історично рекордні суми на мілітаризацію виникли через “параноїдальний страх” російського диктатора, що Захід обмежить владу РФ у світі.

Про це повідомила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс під час слухань у Конгресі США 2 травня, пише “Голос Америки”.

“Путін продовжує вважати, що Росія перебуває під загрозою, і майже напевно припускає, що більша, краще оснащена армія донесе цю думку до західної та внутрішньої аудиторії…

Він продовжує розглядати розширення НАТО та підтримку України Заходом як зміцнення його давнього переконання, що Сполучені Штати і Європа прагнуть обмежити владу Росії”.

На думку Гейнс, це уже “певна параноя”.

Водночас посадовиця вважає, що насправді дії НАТО спрямовані на запевнення Росії у зворотному, утім рішення Путіна прискорили події, яких він намагався уникнути, зокрема розширення альянсу, коли до НАТО вступили Фінляндія і Швеція, які протягом десятиліть зберігали нейтралітет.

За словами Гейнс, очільник Кремля збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП Росії, що майже вдвічі перевищує середній показник за історію, і наразі оборонний бюджет РФ становить приблизно 25% усіх федеральних витрат.


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