Путін у день заколоту Пригожина відпочивав на яхті, стверджує журналіст

Журналіст і письменник Михайло Зигар стверджує, що президент Росії Володимир Путін під час заколоту засновника ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина спостерігав у Петербурзі за святом випускників «Червоні вітрила». Про це Зигар повідомив у своїй колонці The New York Times.

За даними Зигаря, 24 червня Путін з борту яхти свого друга, бізнесмена Юрія Ковальчука спостерігав за світловим шоу, під час якого вітрильники, зокрема з червоними вітрилами, пройшли Невою.

“Ніщо, навіть збройне повстання, не втримало б його (Путіна) від улюбленої вечірки”, – заявив журналіст. За його словами, Путін ніколи не пропускає приватні вечірки, які відбуваються в день «Червоних вітрил». Джерела Зигаря, близькі до оточення Володимира Путіна, вважають його приїзд до Петербурга «найяскравішим свідченням того, що президент відірваний від реальності».

Як нагадує «Агентство», 24 червня два літаки спеціального льотного загону «Росія», якими користується Путін, вилетіли у напрямку Тверської області, а після завершення заколоту Пригожина повернулися до Москви. Тоді ж ще один літак загону “Росія”, яким раніше користувався глава МЗС Сергій Лавров, відлетів до Петербурга, а потім також повернувся до Москви.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков говорив 24 червня ТАСС, що Путін «працює у Кремлі».