Політика

Путін стверджує, що проти України воює 600 тис. росіян

26 Січня 2024 17:47
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війна, путін

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що угруповання російських військ в Україні налічує 617 тис. осіб.

Про це Путін заявив  під час підбиття підсумків року в прямому ефірі, передає “Интерфакс”

“Протяжність лінії зіткнення – понад 2 тис. км, у зоні бойових дій перебуває 617 тис. чоловік угруповання”.

За інформацією російських пропагандистських видань, Путін також уже вкотре повторив, що доб’ється в Україні “реалізації поставлених завдань і цілей” і що Росія, вбиваючи мирних українців, “намагається припинити війну на Донбасі” і “захистити себе”.


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