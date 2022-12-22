Політика

Путін розповів як буде перемагати ракетні системи “Patriot”

22 Грудня 2022 18:22
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путін

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що американські ракетні системи “Patriot” земля – повітря є застарілими і що російські військові спробують знищувати їх на території України.

“Patriot – досить стара система, вона не працює так, як наша, скажімо, С-300… Будемо це мати на увазі (поставки зі США в Україну). Це просто затягування конфлікту (…).

Хочуть Петріоти поставити. Нехай ставлять – ми “пощьолкаєм” і Петріоти”, – сказав Путін на зустрічі з журналістами.

Путін заявив, що Росія все рахує: що в Україну можуть поставити, що можуть виробити.

Він визнав, що Росія теж витрачає снаряди. Але різниця в тому, за твердженням Путіна, що український ВПК вичерпується, а російська база зростає.

Російський президент визнав, що у РФ є прогалини, як то баражуючі боєприпаси, безпілотники. “Але ми знаємо, хто і як може їх зробити”, – заявив Путін.


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