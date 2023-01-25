Політика

Путін розповів студентам про загороджувальні загони в лавах ВСУ

25 Січня 2023 14:47
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путін

Загороджувальні загони, створені в лавах Збройних сил України, стріляють своїм солдатам у спини. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, його слова наводить РИА Новости.

«На жаль, противник не зважає ні на що. Своїх розстрілюють у спину, розумієте! Загороджувальні загони ж створили», — сказав глава держави-агресора на зустрічі зі студентами, приуроченій до Тетяниного дня.

Раніше про існування загородзагонів говорив генерал Суровікін. За його словами, подібні заходи вживаються київською владою “для запобігання втечі військовослужбовців з передової”.


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