Путін розповів, чому не почав повномасштабну війну в 2014

Повномасштабна війна Росії проти України могла розпочатися значно раніше 24 лютого 2022 року, якби не один нюанс. Ще 9 років назад Росія сама не мала потужностей для проведення такої війни.

Про це міжнародний злочинець розповів в інтерв’ю російському ЗМІ, пише 24 Канал.

Він підкреслив, що на відміну від 2014 року, коли Росія анексувала Крим та вдерлася на Донбас, у 2022 країна-окупантка була більш готова до війни.

Однак спершу він спробував виправдатися та вдати з себе “миротворця”, який нібито й не хотів війни. Путін заявив, що розраховував на мирне вирішення “проблеми” без конфронтації, однак “ніхто з наших (Росії – 24 Канал) так званих партнерів і не збирався мирними засобами нічого вирішувати”. Натомість, як заявив Путін, Захід накачував Україну зброєю та готував до бойових дій.

Вочевидь, він сподівався, що Україна та цивілізовані країни врешті просто махнуть рукою та скажуть “забирайте”. Тому диктатор на камеру обурився, що Україна проводила воєнні операції, щоб повернути свої ж землі та народ з-під окупації.

Однак тут же президент країни-терористки підкреслив, що у 2014 році Росія просто не була готовою до війни. Ні фінансово, ні економічно, ні військово. Натомість зараз агресорка буцімто налагодила:

розвиток технологій для незалежного від інших держав забезпечення народу продовольством,

імпортозаміщення по критично важливим напрямкам життєдіяльності країни,

зміцнили фінансову систему Росії.

Також диктатор підкреслив, що у 2014-му у Росії не було гіперзвукової зброї та інших сучасних систем. При цьому він цинічно вкотре збрехав, що окупанти “не застосовують фактично” гіперзвукову зброю, до якої, нагадаємо, належать й ракети “Кинжал”, які не раз запускали по містах України.

Тож, вочевидь, якби усі ці складові були на достатньому для Путіна рівні, він би не грався у миротворця та одразу б відправив своє населення вбивати українців.