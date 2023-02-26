Суспільство

Путін розмірковує про розвал РФ й зникнення росіян

26 Лютого 2023 11:11
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Президент Росії Володимир Путін поміркував, що якщо РФ розвалиться, то росіяни “як народ” можуть не зберегтися.

Путін в інтерв’ю телеканалу “Россия-1”, якого цитує ТАСС

“Російський народ, якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію і встановити контроль над її осколками, може не зберегтися – “будуть московити, уральці та інші”.

Також Путін не забув згадати про ядерну зброю, нібито що Росія “повинна враховувати ядерний потенціал не тільки США, а й усіх інших країн НАТО”, не уточнивши, що це означає.


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