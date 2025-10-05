Путін пригрозив США через можливу передачу Україні ракет Tomahawk

Путін заявив, що будь-яка передача Сполученими Штатами крилатих ракет Tomahawk Україні стане серйозною ескалацією й «зруйнує» відносини між Москвою та Вашингтоном.

Про це пише Reuters.

За словами Путіна, застосування таких систем безпосередньо передбачає участь американських військових, що, на його думку, означає пряму участь США у війні проти Росії. Він додав, що навіть у разі передачі цих ракет Кремль готовий посилити засоби протиповітряної оборони для їхнього перехоплення.

США, за повідомленнями, розглядають можливість надання Україні ракет Tomahawk, здатних уражати цілі на великій відстані, хоча остаточного рішення ще не ухвалено.