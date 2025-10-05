        Політика

        Путін пригрозив США через можливу передачу Україні ракет Tomahawk

        Сергій Бордовський
        5 Жовтня 2025 12:23
        Путін на щорічній міжнародній конференції "Валдайський дискусійний клуб" у Сочі, Росія, 2 жовтня 2025 року / Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS
        Путін на щорічній міжнародній конференції "Валдайський дискусійний клуб" у Сочі, Росія, 2 жовтня 2025 року / Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

        Путін заявив, що будь-яка передача Сполученими Штатами крилатих ракет Tomahawk Україні стане серйозною ескалацією й «зруйнує» відносини між Москвою та Вашингтоном.

        Про це пише Reuters.

        За словами Путіна, застосування таких систем безпосередньо передбачає участь американських військових, що, на його думку, означає пряму участь США у війні проти Росії. Він додав, що навіть у разі передачі цих ракет Кремль готовий посилити засоби протиповітряної оборони для їхнього перехоплення.

        США, за повідомленнями, розглядають можливість надання Україні ракет Tomahawk, здатних уражати цілі на великій відстані, хоча остаточного рішення ще не ухвалено.


