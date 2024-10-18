Політика

Путін прокоментував заяви про можливість створення Україною ядерної зброї
18 Жовтня 2024 17:47
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путін, україна, ядерна зброя
Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

Президент РФ Володимир заявив, що будь-який крок України у напрямку створення ядерної зброї “потягне за собою відповідну реакцію”.

Про це заявив Путін під час зустрічі з представниками ЗМІ країн-членів БРІКС, цитує “Интерфакс” і пропагандистське видання РФ “РИА Новости”.

“Це чергова провокація. Створити ядерну зброю в сучасному світі нескладно. Я не знаю, чи здатна зараз це зробити Україна, це не так просто для України сьогоднішнього дня. Але, загалом, тут великих складнощів немає”.

Лідер Кремля заявив, що це, мовляв, небезпечна провокація. За словами Путіна, “така загроза буде адекватно сприйнята, Росія цього не допустить за жодних обставин”.

“Будь-який крок у цьому напрямку зустрічатиме відповідну реакцію”.


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Путін прокоментував заяви про можливість створення Україною ядерної зброї
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