Політика

Путін прокоментував потенційний вступ України до НАТО: Не підвищить безпеку Києва

13 Липня 2023 21:21
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путін, україна, нато

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що потенційний вступ України до Північноатлантичного Альянсу несе загрози для безпеки Росії і не допоможе Києву.

Про це Путін сказав в інтерв’ю, яке транслював телеканал “Россия 24”.

Путін вирішив прокоментувати рішення саміту НАТО, що відбувся у Вільнюсі 11-12 липня, – і вкотре повторив тези про загрози майбутнього вступу України в Альянс.

За словами Путіна, саме загроза вступу України в НАТО була однією з причин розв’язаної ним війни.

“Ми неодноразово про це казали: це створює загрози для безпеки Росії, очевидно…

Я впевнений, що це не підвищить безпеку самої України. Та й у цілому, зробить світ набагато більш вразливим і призведе до додаткової напруженості на міжнародній арені. 

Тому нічого хорошого я в цьому не бачу, наші позиції добре відомі й давно сформульовані”.

Із приводу безпекових домовленостей, які Україна уклала з лідерами “Групи семи” на полях Вільнюського саміту, Путін сказав, що всі держави мають право забезпечувати безпеку так, як вважають за потрібне, але не за рахунок безпеки інших.

“Є лише одне обмеження. Воно пов’язане з тим, що, досягаючи безпеки однієї країни, не повинні створюватись загрози для іншої країни”.


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