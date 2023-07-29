Путін про втечу російських військ з-під Києва: “нас просили це зробити”

У рамках саміту «Росія-Африка» Володимир Путін у п’ятницю ввечері зустрівся з главами африканських держав для обговорення мирного врегулювання війни в Україні.

Серед іншого Путін вкотре заявив, що війну в Україні «розпочав Захід». Він же, на думку російського президента, “став втягувати Україну в НАТО”, тоді як для Росії нейтральний статус України має “принципове значення”.

Заявляючи, що російська влада готова до миру, Путін навів приклад відступу російських військ з-під Києва навесні минулого року.

«Фактично було погоджено проект цього договору, але після відведення наших військ з-під Києва — а нас просили це зробити, щоб створити умови для укладання остаточного договору, — київська влада відмовилася від усіх колишніх домовленостей», — заявив Путін. Хто саме попросив Росію відвести війська, російський президент не уточнив.

“Звичайно, я зараз не говоритиму про деталі того, про що ми домовлялися, напевно, це буде не дуже коректно”, – додав він.

Цікаво, що фрагмент із цим висловом несподівано зник із тг-каналу Кремля, хоча спочатку був присутнім у відео. У текстовій розшифровці на сайті Кремля цей момент також вирізали.

Путін на форумі «Росія-Африка» розповів про «добровільне відведення» військ РФ з-під Києва у 2022 році: pic.twitter.com/H98eY0HkrX — Головне в Україні (@glavnoe_ua) July 29, 2023

Наприкінці березня минулого року російські війська відступили від Києва на півночі та північному сході, сконцентрувавши сили на півдні України та на Донбасі.

Москва стверджувала, що рішення про відступ від української столиці було прийняте як «жест доброї волі», проте західні експерти стверджують, що Росія зазнала масштабного поразки під Києвом і була змушена поставити перед собою більш реалістичні цілі.

Після відведення російських військ у Київській області було виявлено тіла сотень мирних жителів, які загинули за час російської окупації у лютому та березні.