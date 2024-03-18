Політика

Путін погрожує створенням “санітарної зони” в Україні

18 Березня 2024 07:40
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війна, путін, окупація
Володимир Путін жестикулює під час виступу після закриття виборчих дільниць у Москві / Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін під час пресконференції у своєму виборчому штабі розповів про бажання створити “санітарну зону” на території України. 

Про це повідомляють росЗМІ.

Путін під час відповіді на запитання щодо можливості окупації Харківської області припустив, що РФ може “в якийсь момент” створити так звану санітарну зону в Україні через “атаки на прикордонні регіони”.

“Створити зону безпеки, подолати яку буде достатньо складно, застосовуючи ті засоби, ураження, які використовує супротивник, передусім іноземного виробництва”, — додав російський диктатор.


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