Політика

Путін підтримав ініціативу Орбана про “різдвяне перемир′я”
16 Грудня 2024 13:34
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орбан, путін
Володимир Путін та Віктор Орбан / Фото з відкритих джерел

У Кремлі знову підтвердили, що Володимир Путін під час обговорень з Віктором Орбаном підтримав ініціативу угорського прем’єра щодо “різдвяного перемир’я”, однак, за словами прессекретаря Дмитра Пєскова, Україна, зокрема президент Зеленський, відмовились від цієї пропозиції.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Пєсков також зазначив, що Кремль готовий поновити мирні переговори, але лише на основі так званих “стамбульських домовленостей”. За його словами, ці домовленості були узгоджені, але українська сторона згодом залишила переговори.


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