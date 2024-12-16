Путін підтримав ініціативу Орбана про “різдвяне перемир′я”

У Кремлі знову підтвердили, що Володимир Путін під час обговорень з Віктором Орбаном підтримав ініціативу угорського прем’єра щодо “різдвяного перемир’я”, однак, за словами прессекретаря Дмитра Пєскова, Україна, зокрема президент Зеленський, відмовились від цієї пропозиції.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Пєсков також зазначив, що Кремль готовий поновити мирні переговори, але лише на основі так званих “стамбульських домовленостей”. За його словами, ці домовленості були узгоджені, але українська сторона згодом залишила переговори.