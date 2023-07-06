Політика

Путін отримує лише позитивну інформацію з фронту – Зеленський 

6 Липня 2023 13:02
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путін, зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Володимиру Путіну повідомляють лише позитивну інформацію про події на фронті, тому той перебуває “не в повній інформаційній адекватності”.

Про Зеленський заявив в інтерв’ю CNN.

“Я вважаю, що він повністю не контролює процеси (керування російською армією в Україні). Він командує керівниками, і вони бояться втратити посади. Але на середній, нижній ланках – він точно не контролює і не розуміє, що відбувається.

Іноді ми бачимо це чітко: він говорить про місця, які нібито під російським прапором, а вони повністю контролюються нами.

Це свідчить про те, що він перебуває не в повному інформаційному розумінні та адекватності. Йому дають тільки позитивну інформацію. Погану він чути не хоче”. 

Зеленський додав, що автократичні лідери, особливо похилого віку, не хочуть отримувати погані емоції, навіть коли йдеться про фактичний стан справ. На його думку, командири підтримали Пригожина під час заколоту, бо той був “реально на полі бою” поруч із ними.


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