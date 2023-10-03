Політика

Путін оголосить, що йде на наступний термін у листопаді, – росЗМІ

3 Жовтня 2023 10:20
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Російський диктатор Володимир Путін у листопаді 2023 року може оголосити про намір балотуватися на новий президентський строк у 2024 році. Це відбудеться під час “виставки його досягнень”, тим часом Кремль уже формує список довірених осіб.

Про це пишуть росЗМІ.

Старт “неформальної президентської кампанії” намічений на листопад і приурочений до відкриття міжнародної виставки-форуму “Россия”.

На цьому майданчику Путін може оголосити про своє висунення.

У ЗМІ зазначають, що є й інші варіанти, а остаточне рішення ухвалить тільки сам Путін. Водночас там не уточнюють про які саме “варіанти” йдеться.

Виставка, на якій 70-річний диктатор планує оголосити своє рішення, працюватиме з 4 листопада до 12 квітня, тобто протягом усієї президентської компанії.


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