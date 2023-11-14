Політика

Путін обмежив права ЗМІ під час виборів в РФ

14 Листопада 2023 14:29
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росія, окупація

Президент РФ Володимир Путін схвалив зміни до закону про президентські вибори, встановивши зокрема порядок проведення виборів президента під час воєнного стану та нові обмеження на висвітлення у ЗМІ.

Про це йдеться на порталі правової інформації.

Документ уточнює, що вибори президента Росії у разі запровадження воєнного стану на частини території можуть проводитися там відповідно до статті 10.1 закону “Про основні гарантії виборчих прав та права на участь у референдумі громадян Росії”. ЦВК може відкласти вибори, якщо їх підготовка та проведення становлять загрозу життю та здоров’ю росіян.

Воєнний стан зараз запроваджено на окупованих територіях України – частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Згідно із законом РФ, вибори на окупованих Росією територіях України можуть проводитись після консультацій із ЦВК, Міноборони та ФСБ. Також дозволяється проводити голосування як на всій території, де запроваджено воєнний стан, так і лише на її частині.

Поправки також стосуються заборони агітації на заблокованих ресурсах та допуску на засідання виборчкомів представників ЗМІ, які працюють лише на підставі трудового договору.

Крім того, документ забороняє проведення фото- та відеозйомки на виборчих дільницях у військових частинах. Це можуть робити лише представники акредитованих ЗМІ за погодженням із командиром частини.


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