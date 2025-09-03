“Путін не прагне миру”: лідери Nordic-Baltic прискорять постачання зброї та ППО Україні

Лідери країн Nordic-Baltic домовилися про збільшення військової підтримки України та прискорення постачання зброї, боєприпасів і систем ППО, адже Росія становить довгострокову загрозу безпеці Європи та світу і не має права впливати на шлях України до ЄС та НАТО.

Спільну з Україною заяву опубліковано на сайті прем’єр-міністра Данії.

“Путін не прагне миру. Ми чітко бачили це протягом останніх тижнів. І ми бачили це вже багато разів. Україна готова до переговорів. Росія досі не зобов’язалася до припинення вогню чи будь-яких кроків, що ведуть до нього. Росія продовжує знаходити виправдання для зволікання, водночас посилюючи своє жорстоке та невибіркове застосування насильства, зокрема навмисні удари по цивільному населенню в Україні. Росія становить довгострокову загрозу не лише для України, а й для безпеки Європи, трансатлантичної спільноти та ширшого міжнародного порядку. Ми збільшимо військову підтримку України”, — йдеться у документі.

Лідери підкреслюють нагальну необхідність прискорити постачання зброї, боєприпасів та систем протиповітряної оборони для захисту України.

“Ми підтверджуємо, що лише Україна може вирішувати своє власне майбутнє. Справедливий і тривалий мир вимагає міцних і надійних гарантій безпеки для України. Ми віддані просуванню роботи над системою стійких гарантій безпеки, розробленою у тісній співпраці зі Сполученими Штатами та нашими європейськими та іншими партнерами. Ми також підтримуємо міцну інтеграцію України в євроатлантичну спільноту. Росія не має права вето щодо шляху України до ЄС та НАТО”, — йдеться в заяві.

Також зазначається, що у разі, якщо зараз дозволити Росії досягти успіху в Україні, інші можуть піти тим самим шляхом військової агресії.