Політика

Путін назвав США, Польщу та Україну бенефіціарами інцидентів на “Північних потоках”

12 Жовтня 2022 14:12
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північний потік

США, Україна та Польща є головними бенефіціарами диверсій на “Північних потоках”, заявив президент РФ Володимир Путін.

“Вигодонабувач, бенефіціар – і так зрозуміло, тут особливо не потрібно вдаватися в деталі. Адже підвищується геополітичне значення газових систем, що залишаються – вони проходять територією Польщі, “Ямал-Європа” – територією України (два потоки), все свого часу побудувала Росія за свої гроші, а також США, звичайно, які тепер можуть постачати енергоресурси за високими цінами”, – сказав Путін, виступаючи у середу на енергетичному форумі “Російський енергетичний тиждень” у Москві.


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