Політика

Путін має вивести війська, це основа для переговорів, – Шольц

5 Березня 2023 20:31
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шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відповідальність за припинення війни в Україні залишається на президенті Росії Володимирі Путіну.

Про це повідомляє Politico.

«На мій погляд, необхідно, щоб Путін розумів, що він не досягне успіху зі своїм вторгненням та своєю імперіалістичною агресією, і що він повинен вивести війська. Це основа для переговорів”, – сказав він в інтерв’ю, яке вийшло в ефір у неділю на CNN “Fareed Zakaria GPS”.

Німецький лідер визнав, що річна російсько-українська війна зайшла в глухий кут, який завдає величезної шкоди Україні. Але він сказав, що не буде змушувати українців йти на незручні компроміси.

«Без українців не буде рішень», — сказав Шольц, зазначивши, що Путін явно неправильно оцінив «силу України», а також «єдність» «усіх друзів України» у протистоянні російському вторгненню, яке почалося в лютому. 2022 рік.

Він додав: «Дуже важко судити про те, що буде далі в Україні, але є дещо абсолютно зрозуміле: ми продовжуватимемо підтримувати Україну фінансовою, гуманітарною допомогою, а також зброєю».


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