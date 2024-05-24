Політика

Путін готовий “заморозити” війну проти України на нинішній лінії фронту, – Reuters

24 Травня 2024 14:35
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путін, війна
Президент Росії Володимир Путін у Кремлі / Фото: REUTERS

Володимир Путін готовий зупинити війну проти України шляхом переговорів про припинення вогню, які зафіксують нинішнє становище на лінії фронту.

Про це Reuters розповіли високопоставлені джерела з російських політичних і бізнес-кіл.

За словами співрозмовників агентства, якщо Київ і Захід не дадуть відповіді на пропозицію Путіна, він готовий продовжити війну.

Три джерела, знайомі з дискусіями в оточенні президента, повідомили, що Путін “висловив розчарування” невеликій групі своїх радників у тому, що, на його думку, Захід намагається зірвати подібні переговори, а президент України Володимир Зеленський їх зовсім відкидає.

“Путін може воювати стільки, скільки буде потрібно, але Путін також готовий до припинення вогню – щоб заморозити війну”, – заявило агентству четверте російське джерело, яке знає про обговорення на вищому рівні в Кремлі.

Путін вважає, що вже досягнутих успіхів у війні достатньо, щоб “продати” перемогу російському народові, заявили два співрозмовники Reuters. За словами трьох джерел, Путін розуміє, що будь-який новий наступ вимагатиме ще однієї хвилі мобілізації, яку він не хотів би проводити. Один зі співрозмовників агентства стверджує, що оголошена у вересні 2022 року мобілізація обвалила рівень популярності Путіна серед росіян.


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