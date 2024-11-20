Путін готовий поговорити з Трампом щодо замороження війни по лінії фронту, – Reuters

Володимир Путін готовий обговорити припинення вогню з новообраним президентом США Дональдом Трампом, але він виключає будь-які значні територіальні поступки та вступ України до НАТО.

Про це пише Reuters з посиланням на 5 нинішніх та колишніх російських чиновників.

За їхніми словами, Росія може погодитися на заморожування конфлікту вздовж лінії фронту, при цьому розглядаючи можливість переговорів про точний розподіл чотирьох східних областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Крім того, Росія нібито готова вивести свої війська з “невеликих ділянок” на Харківщині та Миколаївщині.

У Reuters нагадали, що ще в червні Путін озвучив свої умови для “негайного припинення війни”: Україна повинна відмовитися від планів вступу до НАТО і вивести всі свої війська з чотирьох областей, які Росія вважає своїми.

За словами джерел, Росія також може бути готова до обговорення гарантій безпеки для Києва, однак категорично не допуститься вступу України до НАТО або присутності НАТО на українській території.

Інші вимоги Кремля можуть включати обмеження чисельності збройних сил України та зобов’язання не обмежувати використання російської мови. За словами одного з джерел, Путін міг би подати угоду про припинення вогню як перемогу, в результаті якої Росія зберігає більшу частину територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, що “забезпечує захист російськомовного населення на сході України та зберігає наземний зв’язок з Кримом”.

Усі джерела зазначають, що питання Криму не підлягає обговоренню.

Відповідаючи на запитання, як може виглядати можливе припинення вогню, два російські чиновники послалися на проект угоди, який обговорювали у квітні 2022 року після переговорів у Стамбулі. За цим проектом Україна мала б погодитися на нейтралітет в обмін на міжнародні гарантії безпеки від п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН: Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США.

Один з російських посадовців додав, що не буде угоди, якщо Україна не отримає гарантії безпеки, наголосивши: “питання полягає в тому, як уникнути угоди, що може призвести до прямого конфлікту між Заходом і Росією”.