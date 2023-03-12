Путін більше не контролює інфопростір Росії, – ISW

Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що в кремлівському оточенні точиться внутрішня боротьба, що Кремль поступився централізованим контролем над російським інформаційним простором, і що президент Росії Володимир Путін, очевидно, не може це легко виправити.

Про це йдеться у звіті ISW.

11 березня в Москві кремлівські журналісти, науковці та прихильники Новоросії провели форум «Практичні та технологічні аспекти інформаційно-когнітивної війни в сучасних реаліях». Під час панельної дискусії Захарова заявила, що Кремль не може відтворити сталінський підхід щодо створення сучасного еквівалента радянського інформбюро для централізованого контролю внутрішнього інформаційного простору Росії через боротьбу між невизначеними кремлівськими «елітами».

Заява Захарової заслуговує на увагу й підтверджує кілька давніх оцінок ISW щодо погіршення кремлівського режиму та динаміки контролю над інформаційним простором. Заява підтверджує кілька оцінок: що між ключовими членами найближчого оточення Путіна існує внутрішня боротьба в Кремлі; що Путін з часом значною мірою поступився російським інформаційним простором різноманітним квазінезалежним акторам; і що Путін, очевидно, не в змозі вжити рішучих дій для відновлення контролю над російським інформаційним простором.

Незрозуміло, чому Захарова — досвідчений високопоставлений прес-секретар — відкрито визнає ці проблеми в публічній обстановці.