Суспільство

Пушилін обіцяє “новий етап ведення бойових дій”

28 Вересня 2022 12:23
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днр

Денис Пушилін, який очолює самопроголошену “Донецьку народну республіку”, заявив, що після того, як “ДНР” за підсумками «референдуму» увійде до складу Росії, розпочнеться «новий етап ведення бойових дій».

«Уся територія Донецької народної республіки в конституційних кордонах буде звільнена», – цитує Пушиліна ТАРС.

Станом на кінець вересня Україна контролює близько 40% Донецької області. Влада РФ ще у квітні називала «звільнення» Донецької області головною метою другого етапу військової операції в Україні.


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