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Пункти управління, жива сила та склади БК: втрати ворога за добу

25 Лютого 2023 12:39
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втрати ворога

Українські воїни минулої доби ліквідували 650 російських загарбників, знищили 12 танків, 9 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 11 автомобілів та одиницю спеціальної техніки ворога.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 147470 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3375 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6609 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2373 (+10) од,
  • РСЗВ – 475 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 299 (+0) од,
  • гелікоптерів – 288 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5235 (+11) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+1).

Дані уточнюються.

Протягом доби підрозділи Сил оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 4 ворожих БПлА (1 типу «Орлан-10», 1 – «Зала» та 2 – «Ланцет-3»). Українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари – по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції.

Наші артилеристи і ракетники уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 3 склади боєприпасів.


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