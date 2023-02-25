Пункти управління, жива сила та склади БК: втрати ворога за добу

Українські воїни минулої доби ліквідували 650 російських загарбників, знищили 12 танків, 9 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 11 автомобілів та одиницю спеціальної техніки ворога.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 147470 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3375 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 6609 (+9) од,

артилерійських систем – 2373 (+10) од,

РСЗВ – 475 (+1) од,

засоби ППО ‒ 247 (+0) од,

літаків – 299 (+0) од,

гелікоптерів – 288 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035 (+2),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5235 (+11) од,

спеціальна техніка ‒ 230 (+1).

Дані уточнюються.

Протягом доби підрозділи Сил оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 4 ворожих БПлА (1 типу «Орлан-10», 1 – «Зала» та 2 – «Ланцет-3»). Українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари – по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції.

Наші артилеристи і ракетники уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 3 склади боєприпасів.