        Пункт пропуску “Шегині – Медика” поновив роботу

        Віктор Алєксєєв
        6 Вересня 2025 18:03
        Пункт пропуску “Шегині - Медика” / Фото з відкритих джерел
        Пункт пропуску “Шегині - Медика” / Фото з відкритих джерел

        У пункті пропуску «Шегині – Медика» на українсько-польському кордоні відновлено повноцінний рух після припинення страйку польських протестувальників.

        Про це повідомила Державна прикордонна служба.

        “За інформацією польських митників, припинено страйк та розблоковано пункт пропуску «Шегині – Медика». Наразі він працює в штатному режимі в обох напрямках”, – йдеться в повідомленні.

        Як повідомлялось, у суботу, 6 вересня, о 12:50 польські мітингувальники перекрили рух перед пунктом пропуску через кордон «Медика» навпроти українського «Шегині».


