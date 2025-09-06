Пункт пропуску “Шегині – Медика” поновив роботу

Генштаб: від початку доби 68 бойових зіткнень, найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку

Як повідомлялось, у суботу, 6 вересня, о 12:50 польські мітингувальники перекрили рух перед пунктом пропуску через кордон «Медика» навпроти українського «Шегині».

“За інформацією польських митників, припинено страйк та розблоковано пункт пропуску «Шегині – Медика». Наразі він працює в штатному режимі в обох напрямках”, – йдеться в повідомленні.

У пункті пропуску «Шегині – Медика» на українсько-польському кордоні відновлено повноцінний рух після припинення страйку польських протестувальників.