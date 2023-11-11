Суспільство

ПС ЗСУ: Знищено 19 ворожих ударних БпЛА “Shahed-136/131”

11 Листопада 2023 09:44
читать на русском →
ппо

Із 19.00 10 листопада по 03.00 11 листопада 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, під час удару застосовано:

  • 31 ударний БпЛА “Shahed-136/131” із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф та мис Чауда -ТОТ Крим;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-31 – з акваторії Чорного моря;
  • протикорабельну ракету П-800 “Онікс” – з окупованого Криму;
  • зенітну керовану ракету С-300 – з Бєлгородської народної республіки.

До відбиття повітряного нападу буо залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

“В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА “Shahed-136/131””, – йдеться у звіті.

Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Листопада 2023 12:01

Зеленський записав звернення з нагоди річниці визволення Херсона
11 Листопада 2023 13:37

The Beatles повернулися на вершину музичних чартів Великої Британії
11 Листопада 2023 13:20

Серед угорців проведуть опитування щодо вступу України у ЄС
11 Листопада 2023 12:25

Першого заступники керівника Харківської ОВА звільнили за прогул
11 Листопада 2023 11:09

ISW: Росія готується взимку знищити українську енергетику
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
усі думки