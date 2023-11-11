ПС ЗСУ: Знищено 19 ворожих ударних БпЛА “Shahed-136/131”

Із 19.00 10 листопада по 03.00 11 листопада 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, під час удару застосовано:
- 31 ударний БпЛА “Shahed-136/131” із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф та мис Чауда -ТОТ Крим;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-31 – з акваторії Чорного моря;
- протикорабельну ракету П-800 “Онікс” – з окупованого Криму;
- зенітну керовану ракету С-300 – з Бєлгородської народної республіки.
До відбиття повітряного нападу буо залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
“В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА “Shahed-136/131””, – йдеться у звіті.
Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях.
Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.