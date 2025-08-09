Призовий фонд US Open-2025 становитиме рекордні $90 мільйонів

Останній турнір Великого шолома сезону — Відкритий чемпіонат США з тенісу — цього року розіграє рекордні $90 мільйонів, що на 20% більше, ніж торік, повідомляє Reuters. Змагання на хардових кортах Нью-Йорка відбудуться з 24 серпня по 7 вересня.

Організатори повідомили, що переможці чоловічого та жіночого одиночного розряду отримають по $5 мільйонів. Фіналісти зароблять по $2,5 мільйона, а вихід у півфінал принесе $1,26 мільйона. Учасники чвертьфіналу отримають $660 тисяч, четвертого кола — $400 тисяч, третього — $237 тисяч, другого — $154 тисячі, а за участь у першому колі передбачено $110 тисяч.

Для порівняння, у 2024 році чемпіони Яннік Сіннер та Арина Сабаленко отримали по $3,6 мільйона. На інших турнірах Великого шолома 2025 року призові були меншими: на Australian Open — близько $2,28 мільйона, на Roland Garros — $3 мільйони, на Wimbledon — $4 мільйони.

Призові у парному розряді US Open-2025 сягатимуть $1 мільйона для переможців і $500 тисяч для фіналістів. У змішаному парному розряді, який відбудеться у скороченому форматі під час «Тижня вболівальника», також передбачені виплати, хоча новий формат викликав критику серед професійних парників. Чинні чемпіони Сара Еррані та Андреа Вавассорі назвали зміни «глибокою несправедливістю» і «псевдошоу заради розваг».