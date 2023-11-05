Призов замінять вишколом: Умєров затвердив Концепцію військової кадрової політики

Міністр оборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року.

Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років – як під час дії воєнного стану, так і у мирний час, повідомили в пресслужбі Міноборони.

Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО.

Очікувані результати:

● ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

● в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;

● людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;

● удосконалена електронна система військового обліку;

● автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;

● розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;

● ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

● вдосконалене психологічне забезпечення;

● нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;

● належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.