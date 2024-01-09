Суспільство

Призначено нову радницю Міноборони

9 Січня 2024 21:40
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міноборони

Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, голова громадської організації “Мрія дітей України” Богдана Ярова отримала посаду радниці (на громадських засадах) заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова.

Про це повідомляє Міноборони у Facebook, “Суспільне”

Відповідний наказ Міноборони видало 9 січня

“Призначення Богдани Ярової – це крок до фундаментальних змін у системі. Її досвід та рішучість не залишать жодного шансу для корупції в закупівлях”.

Він додав, що Ярова посилить команду Міністерства оборони для ще ефективнішого запобігання корупції при проведенні закупівель для ЗСУ.

“Дякую Дмитру Кліменкову за довіру і те, що покликав в команду, яка намагається зробити закупівлі та забезпечення для ЗСУ такими, що будуть відповідати стандартам НАТО”.

Богдана Ярова (відома також як Дана Ярова) — громадська діячка, волонтерка, колишня радниця міністра оборони України (у 2015-2017 роках).

У 2022 році Ярова разом із волонтеркою та парамедиком “Тайрою” (Юлією Паєвською) заснувала благодійний фонд “Українська Фундація “Мрія”, що опікується родинами полонених, загиблих і зниклих безвісти військових та цивільних.

У 2023 році заснувала також громадську організацію “Мрія дітей України”.

У березні 2023 Богдана Ярова була обрана до складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони.


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